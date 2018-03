Papa, Mattarella: da lui fondamentale opera a servizio di tutti

Roma, 19 mar. - "La felice ricorrenza del V anniversario dell'inizio solenne del suo Ministero di Pastore universale mi offre l'opportunità di inviarLe, a nome del popolo italiano e mio personale, auguri vivissimi di benessere personale e di proficua continuazione della Sua fondamentale opera al servizio della Chiesa Cattolica e dell'umanità tutta". E' quanto scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Papa Francesco.

"La comunità internazionale continua a seguire con attenzione e partecipazione immutate la Sua azione tesa anche a suscitare percorsi di dialogo e riconciliazione fra popoli e paesi, con animo sempre rivolto ai bisogni e alle speranze dei più vulnerabili, attraverso un instancabile impegno di cui i viaggi apostolici in Africa, Asia, America Latina ed Europa, costituiscono la più visibile manifestazione - sottolinea il Capo dello Stato -. L'attenzione alle necessità sociali e spirituali degli italiani e di quanti vivono nel nostro Paese è stata al centro delle numerose visite apostoliche che Ella ha effettuato, anche in importanti città, come Primate d'Italia. Di questa Sua particolare sollecitudine, confermata anche in occasione della Sua visita al Quirinale, le sono particolarmente grato".

"Con questi sentimenti, Santità, mi unisco a tutti gli italiani nel porgerLe i più sinceri auguri per la ricorrenza di questi primi cinque anni di Pontificato e per le imminenti festività pasquali, fonte di ispirazione per promuovere negli spazi concreti della nostra esistenza cammini di libertà, di giustizia e di pace", conclude.