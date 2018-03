Gb, dopo caso Skripal Verso riesumazione corpi di 2 dissidenti russi

Roma, 19 mar. - I corpi di almeno due russi espatriati nel Regno Unito potrebbero essere riesumati dopo il caso Skripal. Si tratta, scrive in esclusiva il Telegraph, dell'uomo d'affari di origine georgiana Patarkatsishvili e del miliardario Boris Berezovsky, acerrimo avversario di Putin.

Badri Patarkatsishvili morì a 52 anni nel febbraio del 2008 nella sua villa nel Surrey dopo aver vissuto in esilio in Gran Bretagna dal 2001. Berezovsky venne trovato morto nella sua abitazione del Surrey in circostanze misteriose nel 2013.

Un amico di Patarkatsishvili, conferma al quotidiano: "L'Home office dovrebbe esumare il corpo di Badry, perché non ci sono mai state analisi tossicologiche, la polizia del Surrey ha sempre parlato di un attacco cardiaco".

Sempre nel Surrey è morto nel 2012 un altro espatriato russo,Alexander Perepilichny, trovato senza vita a 43 anni dopo una essere uscito a fare jogging (anche nel suo caso nessuno analisi tossicologica).