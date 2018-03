Londra: "sempre più assurdo" che Russia neghi su ex spia -2

Londra, 19 mar. - Oggi arrivano in Gran Bretagna esperti dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC) per indagare sull'avvelenamento dell'ex doppio agente Skripal con un agente nervino. Mosca ha liquidato le accuse del governo britannico come assurde e infondate: "uno spettacolo circense, ha detto Vladimir Putin. Secondo Johnson, "si tratta della classica strategia russa di nascondere l'ago della verità in un pagliaio di menzogne e depistaggi".

"Quello che davvero mi colpisce, parlando oggi con gli amici europei e con i nostri partnier, è che 12 anni dopo l'omicidio di Alexander Litvinenko a Londra non sono più in grado di ingannare nessuno". Anche perchè, ha aggiunto, parlando all'arrivo della riunione dei ministri degli Esteri Ue, "in pratica non c'è nessun Paese che siede attorno alla tavola qui a Bruxelles che non è stato vittma in qualche modo un atteggiamento malevolo o distruttivo d parte russa". (con fonte afp)