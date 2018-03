A Milano gli esperti mondiali per parlare di finanza sociale

Milano, 19 mar. - Promuovere anche in Italia gli investimenti a impatto sociale. E' il tema al centro di "Unlocking Impact Capital", l'evento dedicato alla rivoluzione dell'impact investing, ovvero quegli investimenti basati sull'assunto che si possa contribuire a creare impatti sociali positivi e, al tempo stesso, rendimenti economici, organizzato a Palazzo Marino a Milano da Social Impact Agenda.

Per la prima volta in Italia, arriva l'economista indiano Amit Bhatia, ceo del Global Steering group for Impact Investment, il gruppo internazionale che ha incorporato il lavoro della Social Impact Investment Taskforce, nata in ambito G7.

La presenza di Bhatia in Italia è l'occasione per rilanciare la sfida della promozione dell'impact investing nello scenario economico e finanziario internazionale, in linea con gli scopi del GSG: dare centralità alla finanza a impatto sociale nei mercati di tutto il mondo entro il 2020. Ad oggi fanno parte del gruppo GSG 17 Paesi di tutto il mondo e l'Unione Europea. Per l'Italia è Social Impact Agenda a rappresentare l'ecosistema nazionale degli investimenti ad impatto sociale.

All'evento milanese, patrocinato dal Comune, partecipa anche anche Uli Grabenwarter, rappresentante dello European Investment Fund, istituzione che recentemente ha finanziato il Social Impact Bond finlandese con l'investimento più significativo in Europa. Tra gli altri protagonisti della giornata anche Giovanna Melandri, presidente di Social Impact Agenda per l'Italia e di Human Foundation e Cristina Tajani, assessore al Comune di Milano, fondatrice dell'associazione Milano INnovare X INcludere.