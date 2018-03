Maroni: non guido scissioni Lega ma difficile governo con M5s

Roma, 19 mar. - "E' giusto che la presidenza delle Camere vada ai due partiti che hanno vinto le elezioni. Camera e Senato cambia poco; diverso invece è un`alleanza per il governo che diventerebbe un`alleanza politica". Roberto Maroni, ex Presidente della Regione Lombardia, ai microfoni di `6 su Radio 1` non nasconde il proprio scetticismo su una possibile intesa tra Lega e M5S per la guida del nuovo governo.

"Mi auguro che Salvini riesca a diventare Presidente del Consiglio - prosegue poi Maroni - ma il problema è che se l`alleanza è con i 5 Stelle, mi pare complicato avere un`alleanza simile a Roma e sui territori, dove invece il governo è al centrodestra e i Cinque Stelle sono all`opposizione. Difficile poi far finta di niente".

Sull`ipotesi di una possibile scissione all`interno della Lega proprio sul tema alleanze, Maroni precisa: "Non sarò certo io a guidare un`eventuale scissione dentro la Lega, ma è una questione di coerenza politica. Diventa difficile stare contemporaneamente al governo con il centrodestra sui territori, nelle regioni, e all`opposizione con il centrodestra a Roma". "Auspico un`altra soluzione, ossia un governo di larghe intese - ribadisce - che faccia la nuova legge elettorale e poi si può tornare a votare. Dopodiché chi vince governa. Il problema con i Cinque Stelle non è che non hanno esperienza; il problema è che dicono cose che faccio fatica a condividere, come il reddito di cittadinanza, che è il più forte incentivo a non cercare lavoro". "Si è visto anche nelle elezioni con il risultato del Nord produttivo che vuole il lavoro vero e il risultato del Sud. Vorrei far prevalere la coerenza del governo dei territori rispetto a scorciatoie che rischiano di mandare a schiantare ma la decisione sarà presa da Salvini e io la rispetterò fino in fondo", conclude.