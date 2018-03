Myanmar, Aung San Suu Kyi non sta bene, annulla intervento pubblico

Roma, 19 mar. - La leader birmana, Aung San Suu Kyi, ha cancellato un discorso in pubblico previsto a Sydney perché "non si sente bene". In Australia per un vertice con i 10 Paesi membri dell'Asean (Associazione delle nazioni dell'Asia del Sud-est) Aung San Suu Kyi è stata criticata all'estero per il suo silenzio sulla violenta repressione militare nello Stato di Rakhine contro la minoranza musulmana dei Rohingya, che ha causato un esodo biblico verso il Bangladesh.

La Premio Nobel per la Pace doveva pronunciare un discorso all'Istituto Lowy e partecipare a un incontro con interventi del pubblico, ma l'ambasciata di Myanmar ha informato che "non potrà più partecipare all'evento perché indisposta". (fonte afp)