Romani: sostegno a Salvini ma Fi pretende pari dignità

Roma, 19 mar. - Se Salvini ricevesse dal Quirinale l'incarico per formare il governo "avrebbe pieno sostegno della coalizione in un contesto di pari dignità che significa seguire le regole che la coalizione si è data in un percorso di consultazione costante. Una reciprocità che offriamo e pretendiamo" e peraltro, al Senato, "il gruppo di Forza Italia è più numeroso della Lega, non siamo sotto assedio". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato Paolo Romani intervistato da Qn e Giornale.

"Nelle prime elezioni dal dopoguerra senza un vincitore è normale che i singoli partiti - anche facenti parte di una coalizione - partecipino a un'ampia dialettica democratica in vista dell'elezione degli uffici di presidenza. Vale per la Lega, per noi e per il Pd, che resta il secondo partito del Paese e ha un ruolo politico da spendere", osserva Romani, secondo cui tuttavia un governo M5s-Lega "sarebbe un'unione innaturale". In merito al no di Luigi Di Maio a presidenti delle Camere condannati o indagati, "non intendo subire i pregiudizi altrui", sottolinea. "Anni fa - racconta - ero ministro dello Sviluppo e assessore a Monza. Come assessore mi venne assegnato un telefonino, ero spesso lontano e mia figlia quindicenne lo prese. Io me ne accorsi quando mi arrivò una bolletta da 12mila euro di traffico dati. Andai subito a risarcire la somma. La mia mancanza riguarda il ruolo di padre. La vicenda - conclude - è stata rinviata dalla Cassazione alla Corte d'Appello per la revisione della sentenza in virtù della tenuità del fatto".