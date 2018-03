Siria, volontaria inglese uccisa ad Afrin, combatteva con curdi

Roma, 19 mar. - Una ragazza inglese di 26 anni, Anna Campbell, è morta in Siria combattendo come volontaria nelle unità femminili curde del YPG, le Unità di Difesa delle Donne. La giovane, originaria di Lewes nell'East Sussex - riporta la Bbc - è rimasta uccisa il 15 marzo ad Afrin, enclave curda nel nord-ovest della Siria caduta sotto l'offensiva turca.

Suo padre, Dirk Campbell, nel ricordare la figlia come una persona "ricca di ideali e determinata", ha detto che Anna "combatteva per creare un mondo migliore e che avrebbe fatto il possibile per realizzarlo". "Penso che avrei potuto fare di più per convincerla a non mettere la sua vita in pericolo e a tornare indietro, ma lei era assolutamente inflessibile".