Usa, quarta esplosione misteriosa ad Austin, si cerca dinamitardo

Austin (Texas), 19 mar. - Due giovani di circa 20 anni sono rimasti gravemente feriti in un'esplosione avvenuta in un'abitazione ad Austin in Texas. Si tratta della quarta esplosione misteriosa nella città in un mese, secondo la polizia, che ha parlato di uno o più dinamitardi.

Secondo gli investigatori i responsabili dello scoppio di ieri, infatti, sono gli stessi che hanno lasciato i pacchi deflagrati il 2 marzo e il 12 marzo e che hanno ucciso rispettivamente un 39enne e un 17enne.

Le autorità stanno indagando su possibili crimini dell'odio, perché le prime due vittime erano afroamericane e uno dei feriti una donna ispanica.

Tutti i pacchetti esplosivi sono stati consegnati a mano e non via posta e le bombe sono artigianali, costruite con oggetti reperibili facilmente presso negozi di ferramenta, secondo la polizia.

