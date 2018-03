Salini Impregilo, contratto da 203 mln per metro Parigi -2

Roma, 19 mar. - Il Grand Paris Express, il progetto di realizzazione di una rete metropolitana esterna alla città dal costo di circa 30 miliardi di euro, ricorda la società "è la naturale evoluzione della metro parigina prima (la prima linea è stata inaugurata nel 1900) e della RER poi (il treno regionale che collega il centro della città con le aree esterne). L`opera rivitalizzerà l`area e il tessuto economico dei comuni che rientrano nella regione della Grande Parigi, tra le aree metropolitane più grandi d`Europa con i suoi 7 milioni di abitanti".

Salini Impregilo "possiede nel settore metro un know how unico acquisito con la realizzazione delle più complesse linee metropolitane, da New York a San Pietroburgo. Il progetto di Parigi si aggiunge alle 7 linee metropolitane che Salini Impregilo sta realizzando oggi, in 4 continenti, per assicurare una mobilità sostenibile a più di 3 milioni di persone ogni giorno, riducendo di conseguenza l`utilizzo dei veicoli privati e le relative emissioni in atmosfera".

Oltre al nuovo progetto del Grand Paris Express, ricorda Salini, Il Gruppo è infatti impegnato al momento nella realizzazione della Metro di Doha in Qatar e della metropolitana di Riyadh in Arabia Saudita in Medio Oriente, della Sydney Metro Northwest in Australia, della linea 2 e 4 della metro di Lima in Perù e, in Europa, del progetto Cityringen a Copenaghen, della metro di Salonicco in Grecia e della Linea 4 a Milano in Italia.