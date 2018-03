Giappone, Abe nega di aver chiesto modifiche a documento scandalo

Tokyo, 19 mar. - In un discorso atteso da giorni, dopo l'esplosione dello scandalo di clientelismo che lo ha coinvolto direttamente, il premier giapponese Shinzo Abe ha negato di aver ordinato ai funzionari del ministero delle Finanze di modificare i documenti sulla vendita sottocosto di un terreno pubblico a un suo conoscente.

"Non ho mai ordinato le modifiche", ha dichiarato nell'audizione in parlamento, per discutere le ultime evoluzioni dello scandalo che riguardano la vendita nel 2016 di un terreno pubblico all'istituzione scolastica nazionalista, Moritomo Gakuen, che vedeva all'epoca la moglie del premier, Akie Abe, essere direttrice ad honorem.

Il ministro delle Finanze Taro Aso ha smentito di aver chiesto di cancellare parti imbarazzanti per il premier e ha indicato in "alcuni componenti dello staff" del ministero i responsabili.

