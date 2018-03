Cina, Yi Gang nominato nuovo governatore della banca centrale -2

Roma, 19 mar. - Dopo la sua nomina, Yi ha sottolineato che "la cosa più importante è applicare una politica monetaria stabile e allo stesso tempo portare avanti le riforme finanziarie e l'apertura di mercato, mantenendo la stabilità finanziaria".

Da sempre fautore di maggiori aperture agli investitori stranieri e di una internazionalizzazione della valuta nazionale, Yi in una conferenza stampa al Parlamento ha detto che la banca centrale lavorerà su riforme per garantire "un eguuale trattamente per gli investitori nazionali ed esteri".

Citando, in particolare, la liberalizzazione del settore finanziario che dovrà essere raggiunta "consentendo maggiore accesso o eliminando le restrizioni alla proprietà straniera".

Le restrizioni di mercato sono da sempre il principale nodo da sciogliere per le imprese americane ed europee che operano in Cina e che trovano diversi ostacoli tra i quali l'obbligo di condividere il loro know-how con partner locali.