Cina, Yi Gang nominato nuovo governatore della banca centrale

Roma, 19 mar. - Yi Gang, attuale governatore della banca centrale cinese, considerato un riformista, è stato designato stamane alla guida dell'istituzione, un segnale di continuità con la gestione precedente.

La nomina di Yi come governatore della PBOC è stata annunciata dal premier Li Keqiang all'Assemblea nazionale popolare, il parlamento cinese, prima di essere sottoposta al voto dei parlamentari.

Economista di formazione, anglofono perfetto ed ex professore negli Stati uniti, Yi conosce perfettamente i meccanismi della Banca centrale dove lavora da oltre due decenni. Prenderà il posto di Zhou Xiaochuan, 70 anni, prossimo alla pensione dopo aver guidato l'istituzione dal 2002.

La scelta di Xi Jinping viene letta come l'affidamento in mani sicure del controllo monetario mentre la Cina deve affrontare la prospettiva di una guerra commerciale con gli Stati Uniti in un momento in cui l'esplosione del debito pubblico rende il Paese vulnerabile a potenziali crisi.(Segue)