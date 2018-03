Nordcorea, in corso trattativa per liberazione americani detenuti

Roma, 19 mar. - La Corea del Nord sta trattando con gli Stati Uniti e la Svezia per la liberazione di tre americani detenuti a Pyongyang, ultimo segnale dell'effervescenza diplomatica suscitata dalla prospettiva di un vertice con Seoul e Washington. I tre americani, di origine coreana, Kim Hak-song, Kim Sang-duk e Kim Dong Chul, sono detenuti in Corea del Nord dopo essere stati incriminati dal regime, in tre distinti casi giudiziari. A dare la notizia è stata la rete televisiva sudcoreana MBC, secondo la quale Pyongyang e Washington sono in procinto di concludere una accordo per il rilascio degli americani: "Stanno definendo i dettagli sul calendario dei rilasci", ha annunciato la tv citando una fonte diplomatica sudcoreana. (fonte afp)