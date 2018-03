Russia, presidente cinese Xi Jinping si congratula con Putin

Pechino, 19 mar. - Il presidente cinese Xi Jinping si è congratulato con il presidente russo Vladimir Putin per la sua rielezione e ha lodato le relazioni tra i due paesi, mai tanto buone. La relazione tra Pechino e Mosca "è ai suoi più alti livelli storici, costituendo un esempio per l'edificazione di un nuovo tipo di relazioni internazionali, fondate sul rispetto reciproco, la parità e la giustizia", ha indicato in un messaggio il presidente cinese, lui stesso rieletto sabato all'unanimità dal parlamento cinese alla guida dello Stato . (fonte afp)