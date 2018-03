Russia, per Putin un plebiscito record a presidenziali oltre 76%

Mosca, 19 mar. - Per Vladimir Putin non è stato semplicemente un trionfo nelle presidenziali russe di ieri, ma un plebiscito record. L'attuale capo di stato è in testa, con il 76,67% dei voti dopo lo spoglio del 99,75% delle schede dalle commissioni elettorali. Letteralmente asfaltati i suoi contendenti: il candidato del Partito comunista Pavel Grudinin è secondo con l'11,79% dei voti, al terzo posto il candidato del partito liberale LDPR, il nazionalista Vladimir Zhirinovsky al 5,66%. L'affluenza alle urne ha superato il 67%. Secondo la Commissione elettorale centrale, Putin segna due record storici delle elezioni presidenziali in Russia, in base alla percentuale di voti ricevuti e il loro numero assoluto.

Per Putin, secondo gli ultimi dati, hanno votato oltre 55,403 milioni di persone. Putin dopo che i dati iniziavano a indicare il plebiscito, ha salutato i suoi in un concerto "Russia, Sebastopoli, Crimea", in centro a Mosca, in piazza del Maneggio. In un discorso dedicato alla sua rielezione fino al 2024, Putin ha ringraziato chi è accorso là, nonostante il gelo.

In un briefing Putin ha detto che non prevede alcuna riforma costituzionale. Rispondendo alla domanda, chi sarà il nuovo primo ministro, Putin ha spiegato che sta cominciando a pensarci da oggi. Ha aggiunto che tutti gli annunci saranno fatti dopo l'entrata in carica. Ha anche risposto alla domanda se intende partecipare alle elezioni del 2030. "Ascoltami, mi sembra che quello che stai dicendo sia un po' ridicolo. Pensaci, secondo te resterò in carica fino ai 100 anni? No", ha detto il presidente.

Per Grudinin ha votato oltre 8,54 milioni di persone, per Zhirinovsky circa 4,140 milioni di elettori. Il quarto posto è andato a "Iniziativa civile" della soubrette Ksenia Sobchak, con l'1,67% dei voti. Hanno votato per lei più di 1.197.000 persone. A seguire Grigory Yavlinsky ( Jabloko ) con l'1,04%, Boris Titov con lo 0,75%, Maxim Suraykin ("Comunisti di Russia"), con lo 0,68%, Sergei Baburin (il partito "Unione popolare russa ") con lo 0,65% dei voti.