Fontana(Lega): urne premiano politica identitaria Putin

Roma, 18 mar. - Il voto in Russia "premia la politica identitaria di Putin", secondo l'europarlamentare della Lega Lorenzo Fontana. "Vladimir Putin si appresta a conquistare il quarto mandato. L`ampio riscontro di consensi che si preannuncia dalle urne premia il lavoro di ricostruzione che Putin ha saputo realizzare in 18 anni, anche attraverso un forte richiamo a radici e identità cristiane".

"L`occasione - aggiunge Fontana - è utile per ripensare i rapporti con Mosca, fino ad oggi dominati da interessati pregiudizi, e per chiudere la stagione delle sanzioni, che hanno prodotto grave danno, in particolare, all`economia italiana".