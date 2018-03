Presidenziali russe, Putin al 74,22% dopo spoglio del 40% schede

Mosca, 18 mar. - È quarto mandato presidenziale fino al 2024 per l'attuale presidente russo, Vladimir Putin, che riceve il 74,22% dopo lo spoglio del 30% delle schede elettorali, secondo la Commissione elettorale centrale russa. I dati preliminari sui risultati delle votazioni, che vengono aggiornati nel centro informazioni della commissione, in tempo reale, già parlano molto chiaro: in sostanza tre russi su quattro hanno scelto l'attuale presidente. L'affluenza, secondo la commissione si aggira intorno al 60%.

Se i dati preliminari verranno confermati, Putin appare in netta crescita rispetto alle presidenziali del 2012, dove prese il 63,64% e molto più vicino a quando venne eletto nelle elezioni del 2004 con il 71,9%. Ovviamente non ci sono paragoni rispetto al debutto del 2000 (52,94%).