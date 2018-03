Madagascar: almeno 17 morti in una tempesta tropicale

Antananarivo, 18 mar. - Una forte tempesta tropicale ha causato almeno 17 morti e 15.000 senza tetto in Madagascar, secondo un bilancio ufficiale comunicato oggi. "La forte tempesta tropicale Eliakim ha investito il 16 marzo 2018 la penisola di Masoala (Nordest)", ha riferito l'Ufficio nazionale di gestione dei rischi e delle catastrofi (BNGRC) in un comunicato. In seguito si è spostata lungo la parte orientale dell'isola in direzione Sud.

Nel corso degli ultimi dieci anni, il Madagascar, uno dei Paesi più poveri del mondo, è stato colpito da più di una quarantina di cicloni e tempeste tropicali. A gennaio, il ciclone Ava ha causato 51 morti e 22 dispersi, mentre Enawo aveva fatto almeno 78 morti nel marzo 2017.