Elezioni, Fi: gravissime anomalie in dati calabresi

Roma, 18 mar. - Ci sono "gravissime anomalie" nei risultati delle elezioni nelle circoscrizioni calabresi, secondo Forza Italia. In una nota firmata da un lungo elenco di parlamenari di Fi si legge: "Lascia attoniti l'esito della ripartizione dei seggi a danno di Forza Italia in Calabria. Ben 13 giorni dopo l'assegnazione fatta dal ministero dell'Interno sulla base dei risultati comunicati dalle prefetture sorgono anomalie che evidenziano una discrasia dei dati in favore di un altro partito, per un totale di 3.500 voti. Un fatto che in nessun`altra regione italiana si è verificato".

Per Fi "una simile differenza numerica prevederebbe un tale cumulo di errori da parte dei rappresentanti di seggio da risultare incomprensibile. Perciò chiediamo agli organi competenti di fare immediata chiarezza a tutela della democrazia e della volontà popolare".

Lo dichiarano i parlamentari di Forza Italia Annagrazia Calabria, Jole Santelli, Roberto Occhiuto, Maurizio Gasparri, Mariastella Gelmini, Stefano Mugnai, Deborah Bergamini, Mara Carfagna, Sandro Biasotti, Michaela Biancofiore, Gabriella Giammanco, Elvira Savino, Antonio Palmieri, Vincenza Labriola, Fucsia Nissoli, Marco Siclari, Elisabetta Ripani, Raffaele Nevi, Giorgio Silli, Roberto Berardi, Maria Spena, Maria Rosaria Rossi, Mauro D'Attis, Alessandro Battilocchio, Andrea Cangini, Paolo Barelli, Renata Polverini, Patrizia Marrocco, Fiammetta Modena, Valentino Valentini, Francesco Giro, Stefania Prestigiacomo, Maurizio D'Ettore, Andrea Ruggieri, Lorena Milanato, Michele Brambilla, Massimo Mallegni, Barbara Masini, Catia Polidori, Francesco Battistoni, Alessandro Cattaneo.