Martina: per presidenze Camere figure plurali e di equilibrio

Roma, 18 mar. - Per le presidenze delle Camere servono "figure plurali e di equilibrio". Lo dice il segretario reggente del Pd Maurizio Martina. "Anche nelle interlocuzioni di oggi abbiamo ribadito la netta separazione del confronto che è giusto avere sul futuro delle presidenze di Camera e Senato rispetto alle prospettive di governo".

"Per il bene delle istituzioni - aggiunge - è doveroso un confronto tra tutte le forze parlamentari, tanto più nello scenario tripolare in cui ci troviamo, per arrivare all`individuazione di proposte in grado di garantire sia la pluralità delle forze che i doverosi criteri di equilibrio e garanzia. Come secondo partito votato dai cittadini intendiamo contribuire a questo sforzo, confidando che questi criteri possano aiutare il prosieguo del confronto anche nei prossimi giorni".