Da Depardieu al cosmonauta in orbita. Tutti a presidenziali russe

Mosca, 18 mar. - Tutti al voto per le presidenziali destinate a rieleggere Vladimir Putin al Cremlino. Cittadino russo dal 2013, l'attore francese Gerard Depardieu ha votato a Parigi. A comunicarlo l'ambasciata russa in Francia. "Possiamo confermare che ha già votato", hanno detto alla rappresentanza diplomatica a Parigi.

Più distante e in condizioni un po' più scomode anche il cosmonauta Anton Shkaplerov, in orbita, e oltre ottomila impiegati del cosmodromo di Baikonur: tutti hanno votato alle elezioni presidenziali. Lo ha affermato domenica il direttore generale della società statale di Roskosmos, Igor Komarov.

Putin stesso si è recato al suo seggio tradizionale, quello presso l'Accademia delle Scienze a Mosca. Come pure il patriarca Kirill: "Votiamo per il futuro di questo Paese", ha detto il santo padre dopo aver infilato la sua scheda nell'urna.

A rilasciare dichiarazioni lo stesso cosmonauta, Shkaplerov, originario di Sebastopoli: nel quarto anniversario della annessione della Crimea alla Russia, è riuscito a fare diverse chiamate a parenti e amici. "Sono sicuro che loro, come quattro anni fa, si riuniranno tutti insieme in una manifestazione patriottica ai seggi elettorali e voteranno", ha detto, sottolineando che "il futuro dipende da "ciascuna delle nostre voci".

La presidenziali russe, dove il presidente Putin è superfavorito, si svolgono in una data che se per l'Ovest ha costituito una rottura con Mosca, per i russi ha visto un'impennata dei consensi per l'attuale leader del Cremlino.