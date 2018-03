Roma, 18 mar. - Matteo Salvini è disposto a confrontarsi "con tutti" per un possibile governo, ma non con Matteo Renzi. Parlando a 'Domenica live', il leader della Lega ha spiegato: "Difficilmente potrei andare a governare con Renzi e con la Boschi, visto quello che hanno combinato negli ultimi anni. Per serietà, o posso fare cose che fanno bene all'Italia, oppure...".