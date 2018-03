Salvini: no a un governo di larghe intese per un anno... -2

Roma, 18 mar. - L'obiettivo della Lega, assicura Salvini, non è tornare al voto presto, ma non è nemmeno pensabile che si possa sostenere qualunque governo: "L'ultima delle cose che vorrei fare è andare a votare, ma se mi accorgessi che vogliono tirare a campare per portare a casa lo stipendio, io dico no".

Aggiunge Salvini, bocciando l'idea di un 'governo di scopo': "Quando vi dicono: facciamo un governo per fare la legge elettorale, stiamo lì cinque, sei mesi e poi si vota... Vi stanno fregando, poi stanno lì 5 anni".