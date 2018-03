Salvini: per presidenze Camere non si ignori voto degli italiani

Roma, 18 mar. - Per le presidenze delle Camera Matteo Salvini lavoro per "un accordo tra tutti", ma precisa che sarebbe "irrispettoso ignorare il voto degli italiani". Lo ha detto Matteo Salvini parlando a 'Domenica live' su Canale 5, dopo il colloquio telefonico di oggi con Luigi Di Maio. "Spero che ci sia un accordo tra tutti, non ho ancora i nomi, stiamo ragionando su alcune ipotesi, spero che il metodo sia condiviso da tutti".

Ha precisato il leader della Lega: "Ovviamente vale il voto degli italiani, sarebbe difficile ignorare i partiti che gli italiani hanno premiato con milioni di voti domenica scorsa, saremmo irrispettosi se ci inventassimo ipotesi strane...".