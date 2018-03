Assad ai suoi soldati nella Ghouta: "avete salvato Damasco"

Damasco, 18 mar. - Il presidente siriano Bashar al Assad si è recato oggi nella Ghouta orientale dove si è felicitato con le sue truppe per aver "salvato Damasco", mentre una offensiva è in corso per eliminare l'ultimo feudo ribelle alle porte della capitale.

Si è trattato della sua prima visita nella zona da anni e il capo dello Stato si è felicitato con le sue forze per aver "salvato Damasco", bersaglio regolare di attacchi con mortai e razzi lanciati dal feudo ribelle nella Ghouta orientale.

"Gli abitanti di Damasco sono più che riconoscenti e racconteranno ai loro figli forse per decenni come avete salvato la città di Damasco", ha assicurato il presidente siriano, acclamato dai soldati.

Le forze di Assad sono riuscite a riprendere il controllo di più dell'80% del feudo ribelle nella Ghouta orientale a seguito di una sanguinosa offensiva lanciata il 18 febbraio.