Salvini: intesa con M5s? Sulla carta punti in comune, vediamo

Roma, 18 mar. - La Lega valuterà sul programma la possibilità di un accordo con M5s, come con qualunque altra forza in Parlamento. Lo ha detto Matteo Salvini a 'Domenica live', spiegando che con i 5 stelle, sulla carta, ci sono diversi punti di programma in comune: "Stando alle parole, la legge Fornero è una cosa che anche loro vorrebbero cambiare, c'è un rapporto con l'Europa da cambiare, c'è una riforma della scuola da cambiare. Lo sconto per chi è in carcere condannato a meno di 4 anni di galera...". Dopodiché "cosa vogliono fare Pd, 5 stelle? Vediamo!".

Al tempo stesso, "c'è una visione diversa sul lavoro. Loro vogliono dare 700-800 euro a chi sta a casa. Io non sono d'accordo, se uno è in difficoltà posso dare un prestito per aiutare a trovare lavoro, ma altrimenti quelli che lavorano che sono: più stupidi degli altri? Vediamo, passiamo dalle parole ai fatti. Voglio capire, anche sulla Lega hanno detto tante cose, che siamo razzisti...".

Di tutto questo, ha però precisato, non si è parlato nel colloquio telefonico di oggi con Luigi Di Maio: "Con Di Maio non abbiamo parlato di governo, c'è da far partire l'attività di Camera e Senato".