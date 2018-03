Presidenziali russe. Urne chiuse a Mosca: no gravi violazioni

Mosca, 18 mar. - Urne chiuse a Mosca per le presidenziali russe di oggi, mentre procede il voto nella propaggine occidentale del Paese: l'enclave di Kaliningrad che vedrà seggi aperti ancora sino alle 19 italiane. Nessuna grave violazione è stata registrata durante le elezioni presidenziali in Russia, ha dichiarato la commissaria russa per i diritti umani Tatyana Moskalkova. "Non ci sono gravi violazioni che potrebbero influenzare l'espressione della volontà dei cittadini russi e potrebbero portare al voto di rottura", ha detto Moskalkova. La Russia è il Paese più esteso al mondo e ha 11 fusi orari.