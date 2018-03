Roma, 18 mar. - Matteo Salvini non sarebbe disponibile ad un governo di scopo di un anno sostenuto da tutti. Il leader della Lega lo ha detto a 'Domenica live'. "Io non sono disponibile ad andare al governo a tutti i costi con chiunque. Quando sento: governo di larghe intese, tutti assieme per un anno... No! Cosa vogliono fare? Mio dovere è andare a sentire tutti gli altri, io rimango quello che ero prima, vediamo gli altri se passano dalle parole ai fatti. Non c'è niente di impossibile".