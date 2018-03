Orfini: Pd non torni al passato, è un problema non la soluzione

Roma, 18 mar. - Il Pd non deve "tornare al passato" per risolvere i suoi problemi. Lo dice il presidente Pd Matteo Orfini. "Domani, mi prendo una pausa dal percorso di assemblee nei circoli per presentare all'Istituto Sturzo il nuovo libro di Francesco Cundari. Un libro che racconta la storia del centrosinistra in questi anni movimentati, e che non a caso si intitola Déjà vu. Ed in effetti quella del déjà vu è una sensazione che si prova spesso anche in queste ore".

"A volte - continua - sembra quasi che qualcuno voglia utilizzare quello che è successo il 4 marzo per far tornare il Pd indietro di qualche anno, come se ci fosse un passato prossimo in cui trovare le soluzioni ai problemi dell'oggi. Io credo piuttosto sia vero il contrario, e cioè che in quel passato ci sono le radici dei problemi che evidentemente non siamo riusciti a risolvere. E che di certo non ne usciremo tornando ad un prima, che tra l'altro non è stato nemmeno così glorioso come lo racconta qualcuno".