Presidenziali russe.Ambasciatore in Usa: provocazioni durante voto

Mosca, 18 mar. - L'ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov ha detto che durante il voto anticipato alle elezioni presidenziali russe negli Stati Uniti ha osservato provocazioni. Secondo lui, la parte russa ha organizzato un voto in 19 città. "Sfortunatamente, ci sono state provocazioni: c'erano persone che, penso, non capiscono cosa siano elezioni presidenziali e quanto sia importante non interferire", ha detto Antonov. Secondo Antonov, negli Stati Uniti è stato versato "letame" sull'edificio dove si sarebbe tenuto il voto.