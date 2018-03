Di Maio: da contatti di oggi ho riscontrato disponibilità

Roma, 18 mar. - I contatti di oggi con le varie forze politiche presenti in Parlalmento hanno fatto registrare una generale "disponibilità" a ragionare su "profili all'altezza" per le presidenze delle Camere e per gli uffici di presidenza. Lo scrive Luigi Di Maio in un post sul 'Blog delle stelle', al termine di un giro di telefonate con Pd, Fi, Fdi, Leu e Lega.

"Nella giornata di oggi - spiega Di Maio - ho sentito telefonicamente i principali esponenti di tutti i futuri gruppi parlamentari per un confronto utile all`individuazione dei presidenti delle Camere che dovranno essere votati a partire da venerdì prossimo. È il primo passo necessario per far partire questa legislatura e voglio che tutto avvenga nella massima trasparenza soprattutto nei confronti dei cittadini che attendono un Parlamento capace di dare risposte ai problemi reali del Paese".

Racconta il leader M5s: "Ho sentito prima Maurizio Martina, Renato Brunetta, Giorgia Meloni, Pietro Grasso e ho riscontrato una disponibilità a proseguire il confronto, attraverso i capigruppo del Movimento 5 Stelle Giulia Grillo e Danilo Toninelli, utile ad individuare profili all`altezza del ruolo non solo per le presidenze di Camera e Senato, ma anche per le altre figure che andranno a comporre gli uffici di presidenza".

Conclude Di Maio: "Ho sentito successivamente anche Matteo Salvini. Con lui, pur non affrontando la questione nomi e ruoli, abbiamo convenuto sulla necessità di far partire il Parlamento quanto prima. Questi confronti avvengono nel solo ed esclusivo interesse degli italiani, perché servono a individuare le personalità che possano ricoprire al meglio un ruolo fondamentale per il funzionamento di un Parlamento che sia al servizio dei cittadini".