Farnesina: infondate voci di cessioni acque territoriali a Francia

Roma, 18 mar. - Relativamente alle dichiarazioni di alcuni esponenti politici su possibili cessioni di acque territoriali alla Francia, si osserva che esse sono prive di ogni fondamento. Lo afferma oggi una nota della Farnesina.

L`accordo bilaterale del marzo 2015 non è stato ratificato dall'Italia e non può pertanto produrre effetti giuridici.I confini marittimi con la Francia sono pertanto immutati e nessuno, a Parigi o a Roma, intende modificarli, si legge ancora nel documento.

Quanto alla data del 25 marzo essa, come informa l`ambasciata di Francia a Roma, sottolinea il ministero, riguarda semplicemente "una consultazione pubblica nel quadro della concertazione preparatoria di un documento strategico" sul Mediterraneo che si riferisce al diritto ed alle direttive europee esistenti e che non è volta in alcun modo a "modificare le delimitazioni marittime nel Mediterraneo". (Segue)