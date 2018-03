Londra: annulllati per la neve 115 voli a aeroporto Heathrow

Londra, 18 mar. - Freddo e neve hanno provocato la soppressione di circa 115 voli oggi all'aeroporto londinese di Heathrow. La cancellazione dei voli, in partenza e in atterraggio, riguarda prevalentemente voli a corto raggio con destinazioni europee ma anche collegamenti per New York e Kuala-Lumpur.

A seguito di "condizioni meteo invernali estreme", un portavoce dell'aeroporto ha spiegato che i passeggeri sono stati registrati su un numero ridotto di voli per massimizzare le loro chance di partire.

L'ufficio meteo ha emesso per le prossime ore una allerta arancione (terzo livello su quattro) per neve per la punta sudoccidentale dell'Inghilerra e una allerta gialla per ghiaccio(secondo livello) per quasi tutta l'Inghilterra, il Galles e la Scozia.