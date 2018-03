Roma, 18 mar. - Un accordo tra M5s e Pd per un governo è improbabile perché i programmi sono troppo diversi e, peraltro, dai 5 stelle non è arrivata finora nessuna proposta. Lo ha detto Piero Fassino a '1/2 ora in più'. "Non abbiamo ricevuto nessuna offerta - ha spiegato - e comunque il loro programma è molto diverso da quello sul quale abbiamo chiesto il voto ai nostri elettori".