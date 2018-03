Maroni: se centrodestra si rompe a rischio governi regionali

Roma, 18 mar. - Se si dovesse rompere l'alleanza di centrodestra per la formazione del nuovo governo, sarebbero a rischio anche i governi regionali di Lombaria, Veneto e Liguria. Lo ha detto Roberto Maroni a "Mezz'ora in più".

Per quanto riguarda il governo della Lombardia, Maroni ha spiegato che "se ci fosse la rottura dell'alleanza, qualche conseguenza ci sarebbe. Penso sia una cosa utile da evitare". Anche per il governo di Luca Zaia alla regione Veneto, Maroni ha fatto notare che "è una questione di corenza,èperché io non posso governare con una forza politica che a Roma è invece all'opposizione".

Infine ci sarebbero problemi anche per la regione Liguria, dove, ha concluso Maroni, Giovanni Toti "ha una maggioranza risicatissima. La vedo dura".