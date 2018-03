Roma, 18 mar. - "Un governo di larghe intese che faccia la legge elettorale e di bilancio, con ancora un ruolo da protanigosta per Forza Italia. Penso che lui abbia in mente questo". Lo ha detto Roberto Maroni, riferendensoi al leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo a "Mezz'ora in più".