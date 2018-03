Presidenziali Russia, opposizione e ong: migliaia di irregolarità

Mosca, 18 mar. - Elettori trasportati da pullman della polizia, osservatori minacciati e altre migliaia di irregolarità e frodi sono state denunciate dall'opposizione russa e dalle ong nel corso delle presidenziali in Russia.

La ong Golos, ha denunciato 2.033 casi di irregolarità, come voti multipli, ostacolo al lavoro degli osservatori e compravendita di voti. Il movimento del principale oppositore del Cremlino, Alexey Navalny, ha affermato di aver dislocato 33.000 osservatori ai seggi e ha segnalato centinaia di casi di frode, soprattutto a Mosca, San Pietroburgo e negli Urali.

Il timore più grande è che si voglia falsare il dato dell'affluenza, l'unica vera possibile sorpresa di queste elezioni, già consegnate a Vladimir Putin. Come nell'Estremo oriente russo dove "sono stati promessi polli agli elettori" in cambio del voto, ha dichiarato Ivan Jdanov, legale del team di Navalny. Tra gli altri mezzi di scambio denunciati sui social network anche sconti per alimentari e biglietti per concerti.

(fonte afp)