Ginevra, 18 mar. - L'ex leader della Catalogna, Carles Puigdemont, deposto da Madrid, ha detto che avrebbe dovuto dichiarare l'indipendenza prima, perché attendere auspicando un dialogo con le autorità spagnole è stato inutile.

Parlando a Tribune de Geneve, durante un viaggio in Svizzera per partecipare a una conferenza sul Festival del cinema dei diritti umani, Puigdemont ha spiegato che se potesse tornare indietro non aspetterebbe il 27 ottobre per dichiarare l'indipendenza.

