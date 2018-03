Def, Meloni: Fratelli d'Italia presenta le sue 6 proposte

Roma, 18 mar. - Dalla Flat tax, al raddoppio delle pensioni di invalidità, al sostegno alle forze dell'ordine. Fratelli d'Italia oggi a Roma ha presentato le sue 6 proposte per il prossimo Def, il documento di economia e finanza, lanciando una raccolta firme intitolata "Subito al lavoro per gli italiani".

"L'Italia è bloccata ma gli italiani non aspettano le manfrine della politica - ha detto il leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, riassumendo lo stallo politico di questi giorni per la formazione di un nuovo governo -. Mentre si fanno tutte queste manfrine noi siamo già al lavoro per affrontare i problemi degli italiani. Noi, prima ancora che si insedi il Parlamento, abbiamo presentato le prime 6 proposte. C'è la flat tax e l'altra grande questione che per anni abbiamo in Parlamento è il principio sacrosanto per il quale lo stato non può in nessun caso spendere per un immigrato richiedente asilo più di quanto spende per un pensionato sociale italiano, ovvero 480 euro al mese, mentre ne servano 1.125 euro per un immigrato clandestino, così noi risparmiamo subito almeno 2 miliardi di euro. Il raddoppio delle pensioni di invalidità che costa meno di un miliardo di euro e ci mettiamo un milione in più per la lotta ai falsi invalidi. Vogliamo aiutare le forze dell'ordine con stipendi adeguati e più personale, con risorse prese dai beni confiscati alla mafia. Infine vogliamo eliminare il tetto all'uso del contante, che non c'è in altre nazioni vicine a noi". Oltre a ciò, Fratelli d'Italia asili nido gratis e aperti fino a tardi anche d'estate.