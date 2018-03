Ilva, Labriola (FI): in piazza a Taranto, rabbia, dolore e paura

Roma, 18 mar. - "Le famiglie e le associazioni di cittadini che sono scese in piazza stamane a Taranto per manifestare contro il gravissimo rischio rappresentato dall`Ilva, hanno affermato un concetto sacrosanto: i valori sanciti dalla Costituzione devono essere tutelati e garantiti anche nel capoluogo ionico, cosa che da troppo tempo non accade. La città muore, insieme ai suoi abitanti, giorno dopo giorno. Ambiente, salute e diritti sono stati ripetutamente violati, sacrificati, da un governo che non é stato in grado di dirimere una situazione certamente complessa, ma superabile con impegno e buon senso. Chi ha sbagliato in passato deve pagare, così come l`immunità penale riservata ai futuri proprietari dell`acciaieria dovrà essere rimossa. Su Ilva non sia più consentito sbagliare, o a pagare saranno sempre i più deboli". Così l`onorevole Vincenza Labriola di Forza Italia.