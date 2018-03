Elezioni, Gasparri: piena solidarietà a Maria Tripodi

Roma, 18 mar. - "Voglio esprimere piena solidarietà a Maria Tripodi che sta subendo un`autentica vessazione. Attribuito in un primo luogo il suo seggio della lista proporzionale a Forza Italia, ora viene dato ad altro partito. Sono emerse evidenti anomalie nei conteggi che hanno giustamente portato gli esponenti locali di FI a rivolgersi, con un esposto, alla Procura della Repubblica. Ma tutto il partito si mobiliterà per denunciare degli errori palesi nell`attribuzione del seggio, con cifre elettorali che sono state stranamente modificate. Sosterremo anche a livello nazionale le iniziative che l`avvocato Rondinelli e altri legali stanno assumendo per conto di Maria Tripodi e di FI. Ci sono fatti anomali che non possono passare sotto silenzio e sui quali gli organi investigativi competenti devono agire con immediatezza per evitare un`alterazione del responso popolare". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, di Forza Italia.