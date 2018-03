Farnesina: delitto Miriam atroce, responsabili individuati presto

Roma, 18 mar. - "Rispetto alla tragica vicenda della connazionale Miriam Moustafa, brutalmente uccisa a Nottingham, si esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia, oltre all`auspicio che i responsabili di tale atroce delitto siano presto assicurati alla giustizia. Il nostro Ambasciatore a Londra sta personalmente seguendo la vicenda, in raccordo con il collega egiziano con il quale si è sentito anche questa mattina per rinnovare la piena disponibilità a sostenere ogni azione che l`ambasciata egiziana vorrà intraprendere per risalire, nel più breve tempo possibile, alla verità. L`Ambasciata è a disposizione dei familiari di Miriam per ogni assistenza". Recita una nota della Farnesina sull'omicidio della giovane nata in Italia, ma di origini egiziane, uccisa a bastonate in Gran Bretagna.