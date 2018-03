Figlia ex spia avvelenata aveva relazione con agente vicino a Putin

Roma, 18 mar. - La figlia della ex spia russa Sergei Skripal, in condizioni critiche dopo l'avvelanamento con un agente nervino insieme al padre, ha avuto una relazione burrascosa con un agente della sicurezza della rete al diretto servizio del presidente russo Vladimir Putin. Lo rivela il Sun on Sunday, citando le parole della madre dell'uomo, agente, "di alto livello" che lavora a Mosca.

Le rivelazioni avvalorano la tesi che Yulia e il padre siano stati obiettivo di un deliberato attacco. Nel corso della relazione la figlia della ex spia avrebbe lavorato per l'Ambasciata Usa a Mosca.

Secondo il quotidiano russo Komsomolskaya Pravda "gli amici" di Yulia "con cui abbiamo parlato hanno dichiarato di aver visto" il fidanzato "solo in fotografia". E una foto della coppia sui social è stata cancellata.