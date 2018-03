Presidenziali in Russia, Francia non riconosce il voto in Crimea

Parigi, 18 mar. - La Francia ha dichiarato che non riconoscerà le elezioni presidenziali russe in Crimea a quattro anni dall'annessione "illegale" della penisola ucraina da parte di Mosca. "La Francia non riconoscerà l'organizzazione delle elezioni presidenziali russe di oggi in Crimea", ha reso noto il ministero degli Esteri in una nota.

"Quattro anni dopo l'annessione illegale della Repubblica autonoma di Crimea e di Sebastopoli, la Francia resta fermamente impegnata nel ripristino della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina nell'ambito delle frontiere riconosciute a livello internazionale. Mettere in dubbio con la forza i confini è contrario al diritto internazionale e agli impegni sottoscritti anche dalla Federazione russa", ha sottolineato il ministero.

(fonte afp)