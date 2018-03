Calenda a Salvini: ho avuto incubo con te che discutevi di finanze

Roma, 18 mar. - "Pesante ma necessaria Matteo mi sono svegliato dopo un incubo: tu, Bagnai e Borghi che discutevate delle finanze degli italiani. Euro o non Euro, 3% o non 3%, piano A o piano B, come si mettono i dazi?, che felpa mi metto per l'Ecofin? Vado a fare seconda colazione di rassicurazione". Così il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, risponde a un tweet del leader della Lega Nord, Matteo Salvini che aveva imputato un suo giudizio lusinghiero sul Governo Gentiloni a una colazione pesante.