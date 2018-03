Istanbul, 18 mar. - La notizia è stata confermata anche dai militari turchi. L'esercito ha detto in un comunicato che il centro di Afrin "è sotto controllo" e sono in corso "operazioni per localizzare mine e altri esplosivi".

"Adesso la bandiera turca sventola lì" nel centro di Afrin, ha detto Erdogan annunciando la vittoria a una cerimonia per l'anniversario della battaglia dei Dardanelli.

(fonte afp)