Russia, boom per affluenza a presidenziali: 16,55% alle 8:00

Roma, 18 mar. - L'affluenza alle urne per le presidenziali in Russia ha registrato un vero e proprio balzo in avanti, rispetto alle passate tornate elettorali. Secondo la presidente della Commissione elettorale centrale russa Ella Pamfilova è stata del 16,55% alle 10:00 ora di Mosca, le 8:00 in Italia.

"Alle 10:00 di Mosca l'affluenza era stata del 6,36% nel 2000, dell'8,01% nel 2004, 8,94% nel 2008, 6,53% nel 2012 e 16,55% nel 2018", ha spiegato Pamfilova, scrive Sputnik.

In Russia si vota per le presidenziali dalle 21 italiane di ieri. I primi seggi sono stati aperti a Vladivostok, nel Lontano Oriente russo, oggi alle 6:00 italiane anche a Mosca si è iniziato a votare.