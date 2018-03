Roma, 18 mar. - "Attaccare Renato Brunetta significa attaccare Forza Italia, a maggior ragione in un momento così delicato. Augurandomi che si ritorni presto alla normale dialettica politica, esprimo la mia solidarietà all`amico on. Brunetta ". Lo afferma in una nota Michela Vittoria Brambilla, deputato di Forza Italia.