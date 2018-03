Governo, Rosato: lo faccia chi ha vinto. Pd sarà all'opposizione

Roma, 18 mar. - Il nuovo governo lo faccia chi ha vinto le elezioni, il ruolo del Pd sarà quello di stare all'opposzione. Lo ribadisce il capogruppo alla Camera uscente del Pd, Ettore Rosato in un'intervista a La Stampa.

"Abbiamo detto che stiamo all'opposizione - spiega -, mi sembra un concetto chiaro. Peraltro è la stessa idea che ha Salvini, che i nostri voti non li vuole. Il suo è un atto di coerenza".

In merito poi alla posizione del reggente del Pd, Maurizio Martina, Rosati aggiunge: "l'opposizione non è Aventino, ma il luogo naturale in cui esercita la democrazia chi perde. Noi faremo il nostro lavoro di criticare le cose che non funzionano e di costruire un'alternativa preparandoci alla campagna elettorale".